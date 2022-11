'Pato Rouco' é preso suspeito de participar na morte de casal em Manaus

Com ele foi encontrado uma arma de fogo calibre 38. De acordo com a polícia, ele já é investigado por envolvimento em outros homicídios.

A prisão ocorreu depois que uma denúncia anônima informou onde o suspeito estaria escondido. Ao chegar no local, cerca de três homens trocaram tiros com os policiais, e dois deles conseguiu fugir. 'Pato Rouco' foi preso ao tentar fugir em um carro.

Manaus/AM - Um homem identificado como Eduardo Feitosa de Sousa, conhecido como 'Pato Rouco', foi preso na noite desta quinta-feira (17) em uma área de invasão do bairro João Paulo, zona Norte de Manaus. Ele é suspeito de participar da morte do casal Rodrigo da Cunha Oliveira e Osmarina Rosa Costa, ocorrida nesta quarta-feira (16), bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade.

