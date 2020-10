Pastor e candidato a vereador é preso por chefiar tráfico no RJ

A polícia prendeu nessa quinta-feira (29, o pastor e candidato a vereador Elisamar Miranda Joaquim. Ele seria irmão de Eliezer Miranda Joaquim, o “Criam”, líder da facção Comando Vermelho e juntos, liderariam territórios na cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o objetivo da candidatura é que após eleito, ele pudesse ajudar a ampliar o domínio e poder da facção no Complexo do Roseiral. Outras duas pessoas apontadas como braço direito de Criam e Elisamar também foram detidos na Operação Itália.

Os policiais apontam que além de dominar o tráfico no local, o pastor e o irmão também usavam de táticas de milícia para explorar moradores. O grupo deles teriam ainda ligação com vários homicídios ocorridos na área.