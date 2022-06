Passageiros se jogam de ônibus ao serem atacados a facadas por assaltantes em Manaus

Alguns passageiros se jogaram do ônibus em movimento, enquanto outros tentavam se esconder entre as cadeiras para não serem atingidos.

Segundo o condutor do veículo da linha 457, que faz rota para o conjunto Águas Claras, dois homens armados com facas embarcaram no Terminal 2 e minutos depois anunciaram o assalto.

Manaus/AM – Um ônibus do transporte público foi alvo de criminosos na manhã desta segunda-feira (13), na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na zona Sul.

