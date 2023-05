Passageiros rendem suspeito de assalto a ônibus da linha 560 em Manaus

Com o criminoso foi apreendida uma arma caseira. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Dois homens armados invadiram o coletivo e anunciaram o assalto. Eles exigiram todos os pertences dos passageiros, além da renda da cobradora. Em seguida, revoltados com a ação criminosa, as vítimas conseguiram render um dos assaltantes até a chegada da polícia. Entretanto, o comparsa dele conseguiu fugir.

Manaus/AM - Os passageiros do ônibus da linha 560 reagiram a um assalto e renderam um suspeito, neste domingo (07), na avenida 7 de Maio, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

