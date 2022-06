Passageiros gritam por socorro durante assalto ao ônibus da linha 442 em Manaus

Segundo informações preliminares, uma equipe da Polícia Civil, que passava pela área no momento do crime, percebeu a movimentação e conseguiu interceptar o coletivo. Um dos suspeitos foi preso com um simulacro de arma de fogo e outros dois conseguiram fugir a pé.

Manaus/AM - Os passageiros do ônibus da linha 442 viveram momentos de terror durante assalto, na noite desta quinta-feira (23), na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. Eles pediram por socorro ao passarem em frente ao Instituto Médico Legal (IML).

