Passageiros de carro por app foram mortos com mais de 15 tiros de fuzil em Manaus

O motorista do carro, que havia alugado o veículo há 3 meses para trabalhar, foi atingido com 3 tiros e foi socorrido para o Hospital 28 de Agosto. Os corpos sem identificação foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.

As vítimas estavam no carro por app que foi interceptado ainda no trajeto, no bairro Parque 10, por criminosos. O veículo modelo Kwid foi fuzilado e os passageiros tiveram os braços dilacerados devido a quantidade de perfuração.

