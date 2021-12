Passageiro tem a cabeça quebrada durante assalto em ônibus de Manaus

Manaus/AM - Um assalto violento na linha 324, causou pânico e deixou um dos passageiros com a cabeça quebrada, na noite desta segunda-feira (27), no bairro do Tarumã, na Zona Oeste. Segundo informações das vítimas, cinco criminosos embarcaram no ônibus que trafegava pela avenida Santos Dumond e anunciaram o assalto. De forma violenta, eles puxavam objetos de valores das vítimas; um dos passageiros, mesmo não reagindo, levou uma coronhada na cabeça. Após o crime, eles ordenaram que o motorista parasse o ônibus e fugiram por uma área de mata próxima ao aeroporto. A Polícia Militar faz buscas pelos criminosos, e o passageiro que sofreu a lesão na cabeça foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

