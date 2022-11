Passageiro leva surra de terçado durante assalto a ônibus 650 em Manaus

Manaus/AM - Passageiros de um transporte coletivo viveram momentos de terror durante um assalto ao ônibus da linha 650, na noite desta sexta-feira (04), na Avenida General Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo motorista do veículo, um dos passageiros teria demorado a entregar o seu celular, e por conta da demora, um dos criminosos deu uma “lambada” com um terçado na vítima. Os criminosos embarcaram no transporte no Terminal de Integração (T2) e anunciaram o assalto no Japiim, os mesmos estavam armados com facas, terçado e um revólver.

Os meliantes levaram toda a renda do coletivo e os pertences das vítimas. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.