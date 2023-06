Pai tenta matar filho a tiros após briga por causa de roteador de internet

A mãe da vítima contou para a polícia que o filho entrou no quarto do casal e chamou o pai de "velho safado" por ter desligado o roteador de internet da casa. Os dois começaram a brigar e em certo momento da briga, o pai disparou contra a vítima no tórax e na perna esquerda.

Um homem de 53 anos foi preso no último domingo (11), por atirar no seu próprio filho, de 28, durante uma discussão por conta de um roteador de internet instalado na casa. O crime aconteceu em Uberaba, Belo Horizonte.

