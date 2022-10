4 dias antes de ser assassinada pelo marido, mulher foi aconselhada pelo pai a sair de casa em Manaus

Manaus/AM – Clóvis de Oliveira, pai da jovem Dileane Lima de Oliveira, 27, morta nesta manhã pelo marido, pediu quatro dias antes do crime que a filha saísse da casa onde vivia com o suspeito e voltasse a morar com os filhos na casa da família.

Segundo o homem, na ocasião, Dileane mandou várias mensagens para ele afirmando que estava há dias sem dormir por causa do vício por drogas do marido. Ela temia que algo acontecesse quando ele estivesse sob o efeito de entorpecentes.

“Eu tenho tudo gravado no celular. Ela mandou no áudio que estava há quatro dias sem dormir, porque ele não deixava ela dormir (...) Antes dessa tragédia eu já tinha pedido que ela fosse morar lá em casa e levasse as crianças, mas ela não obedeceu, eu também não sei se foi por força dele. Ele era usuário de drogas e eu tenho gravado tudo no celular. Eu tenho os áudios de pedidos dela de socorro”, relatou Clóvis.

O pai acredita que a filha permaneceu na casa do suspeito por insistência dele. Dileane era mãe de três filhos pequenos, de 1, 2 e 8 anos de idade e era considerada, tanto pelos pais como pelos sogros, uma mãe e esposa dedicada e cuidadosa.

A mãe de Flávio Eduardo Rodrigues de Souza, 25, marido de Dileane, afirmou que considerava a jovem como filha e disse que não consegue aceitar o que o filho fez.

“Ela era uma menina muito boa, era uma filha para mim (...) Se ele sobreviver ele vai pagar caro, muito caro, porque eu não apoio isso com uma mãe de família. Eu sou mãe e mulher e não aceito isso”, diz a sogra de Dileane.

A mulher foi morta com diversas facadas pelo corpo na frente dos filhos. O corpo dela foi achado pela família de Eduardo em uma poça de sangue dentro da residência do casal. Ele está preso a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).