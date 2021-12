Pai embriagado deixa de bebê de 1 ano por três horas dentro de carro fechado

Uma criança de 1 ano foi resgatada na manhã desta terça-feira (21), após ficar no interior de um carro fechado na Zona Leste de São Paulo. Uma pessoa que passava pelo local acionou a polícia, e câmeras de segurança de uma comércio registraram o momento em que os pais saem do carro e deixam o bebê, por cerca de 3 horas. Quando o carro foi aberto, a criança apresentava sinais de desidratação. O pai foi encontrado e tinha sinais de embriaguez. Ele e a mãe foram detidos por abandono de incapaz.

