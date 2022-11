Pai é preso por dever mais de R$ 6 mil de pensão alimentícia em Manaus

O delegado esclarece que a prisão pelo não pagamento da pensão é derivada de processo cível, e não criminal, por não haver prática de infração penal, mas sim a inadimplência da obrigação alimentar, sendo a única prisão do tipo autorizada no Brasil.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão cível após o pai estar com um débito de R$ 6.045,85, referentes ao não pagamento de pensão alimentícia.

