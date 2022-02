Pai é preso por abusar do filho de 1 ano internado com leucemia

O pai teria aproveitado um momento sozinho com a criança no quarto para cometer o crime, de acordo com o jornal O Globo.

Um homem foi preso nesta terça-feira (8) por abusar sexualmente do filho de 1 ano, que estava internado, passando por um tratamento de leucemia. O crime ocorreu no dia 30 de maio de 2021 em um hospital de Curitiba.

