Pai é preso após tentar matar bebê de 4 meses no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso na manhã de domingo (13), no município de Tabatinga, após tentar matar a própria filha, uma bebê de 4 meses na Comunidade Belém do Solimões, zona rural de Tabatinga.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, o crime ocorreu no dia 7 deste mês, quando o homem arremessou a própria filha ao chão. A criança ficou gravemente ferida e teve que ser encaminhada às pressas para uma unidade hospitalar da capital, onde continua recebendo atendimento médico.

“Após tomarmos conhecimento da ocorrência, iniciamos os procedimentos investigativos para apurar esse caso, que teve grande repercussão na cidade. Depois de averiguações e diante de toda a circunstância do caso, nós ingressamos imediatamente com o pedido de prisão cautelar do pai da vítima”, explicou a autoridade policial.



Conduzido à sede da DIP, o homem foi indiciado por tentativa de homicídio. Após os trâmites na unidade policial, ele ficará custodiado na carceragem da unidade à disposição da Justiça.