Pai é preso após alugar quitinete para estuprar filha e outra adolescente no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 33 anos foi preso, nesta quinta-feira (15), no município de Jutaí, no interior do Amazonas. Ele é suspeito de estuprar a própria filha de 14 anos e alugar uma quitinete para estuprar outra adolescente de 14 anos.

De acordo com o investigador Daniel Barroncas, gestor da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a adolescente de 14 anos é filha do homem, e foi abusada por ele no dia 10 de junho deste ano, na casa onde moravam.

Em relação a adolescente de 13 anos, de nacionalidade venezuelana, o suspeito a conheceu em Manaus e a levou para Jutaí em fevereiro deste ano, onde alugou uma quitinete para ela morar ao lado da residência da mãe dele.

“Mesmo sendo casado, o homem mantinha ela no local alugado onde cometia o crime, inclusive com ambas as adolescentes”, disse Barroncas.

Conforme o gestor, as investigações iniciaram após denúncias anônimas realizadas no início desta semana, informando que as adolescentes estavam naquela residência. Com base nisso, a equipe policial foi até a casa e encontrou as vítimas em situação de vulnerabilidade. Elas foram resgatadas e encaminhadas para os procedimentos cabíveis.

“Logo após isso foi solicitada à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo e com a ordem judicial decretada, conseguimos prendê-lo na quinta-feira (15)”, explicou.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.