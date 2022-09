Pai é preso ao tentar esconder drogas na fralda de bebê em Manaus

De acordo com a polícia, o trio estava em atitude suspeita em frente a uma casa. Com eles, foram encontrados porções de cocaína, celulares e R$20.

Manaus/AM - O pai de um bebê de 1 ano e 4 meses foi preso, neste domingo (04), ao tentar esconder drogas na fralda do próprio filho durante uma ação policial na rua Jericó, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Além dele, outros dois homens também foram presos.

