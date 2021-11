Pai de sargento faz desabafo emocionante e critica soltura de donos do Vitória: 'Eles têm filhos e o meu?'

Manaus/AM - Marcelo Guimarães, pai do sargento Lucas, se revoltou na manhã desta sexta-feira (12), ao falar da forma brutal como o filho foi executado e da frieza do casal Joabson Gomes e Jordana Freire, apontados como mandantes do crime.

“Não foi só um assassinato, foi uma execução por um motivo torpe. Nós estamos voltando ao faroeste, que tem que pegar uma arma e sair atrás? Quem mandou é tão criminoso quanto quem puxou o gatilho”, desabafou.

Marcelo disse ainda que Joabson agiu de maneira covarde: “Foi uma maneira safada e covarde, vil, ele achava que não ia ter nenhuma repercussão”.

Bastante emocionado, Marcelo afirmou que a morte do filho foi planejada e teve motivação banal. Ele também criticou os argumentos aceitos pela Justiça para conceder liberdade ao casal:

“As pessoas falam que a Justiça liberou ele porque ele tem três filhos, mas e o meu filho que tem um de quatro anos? Ele chega: ‘Vô eu quero o colo de painho’. E a filha dele que vai nascer? Ah não quero saber, vou executar e pronto, não tem estado, não tem família. É um bruto, um primitivo. A sociedade lutou tanto para se humanizar e vem ao chão tudo isso”, declarou o pai do sargento.

Para ele, é necessário que todos os envolvidos no homicídio do filho sejam presos e condenados para que o caso não caia no viés da impunidade: “E o mais grave disso tudo, é que se isso não for combatido, vai se rescindir, vai acontecer de novo”.