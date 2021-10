Pai de criança desaparecida em Belfort entra no crime para vingar morte de filho pelo CV

Segundo o G1, o delegado José Mario Salomão disse que na delegacia, Anderson se identificou como o pai do Lucas Matheus e disse que entrou para a facção para descobrir o assassino e vingar a morte do filho.

Anderson de Jesus, pai do menino Lucas Matheus, de 8 anos, que desapareceu em 2020 junto com dois amigos, em Belford Roxo, no Rio, foi preso suspeito de integrar a facção criminosa contrária a qual é apontada pela Secretaria de Segurança como a responsável pelo desaparecimento e morte das crianças.

