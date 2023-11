Pai ajuda a prender filho suspeito de roubo a posto de combustíveis no Amazonas

Manaus/AM- Cinco homens foram presos na segunda-feira (30), em um posto de combustíveis no município de Autazes, interior do Amazonas. A polícia teve ajuda do pai de um deles para levar o filho para a delegacia.

Os militares foram informados que o estabelecimento havia sido assaltado, e que as vítimas reconheceram os suspeitos em frente a uma residência no bairro São José.

Os policiais foram ao local, e ao serem avistados, os suspeitos tentaram fugir invadindo em uma residência, no entanto, os PM's os encontraram em um dos cômodos da casa.

Com eles foram apreendidos R$ 529,00 em espécie, um simulacro de arma de fogo, duas garrafas de whisky, cinco celulares, uma faca, um canivete, uma carteira e duas motocicletas.

Um dos envolvidos resistiu à prisão sendo necessário o uso da força e algema, com autorização e ajuda do pai do suspeito.

Eles foram encaminhados para o 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.