Padre Robson e outras 17 pessoas são denunciadas por organização criminosa

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu denúncia contra o padre Robson de Oliveira Pereira e mais 17 pessoas por organização criminosa destinada a obtenção de vantagem. A denúncia é resultado de investigações realizadas na Operação Vendilhões, deflagrada em setembro deste ano.

De acordo com o site UOL, o padre Robson seria o comandante de uma "organização criminosa empresarial que se utilizava de associações e empresas para realizar apropriações indébitas, falsidades ideológicas e lavagem de capitais em benefício próprio". Ele teria desviado assim "recursos recolhidos em nome das associações de caráter religioso e com a finalidade declarada de construção de uma basílica e de realização de atos de religioso e com a finalidade declarada de construção de uma basílica.."

O padre também é acusado de desviar dinheiro de uma associação e repassar a terceiros. Procurado pelo UOL, a defesa do padre Robson afirmou que a denúncia "nada tem de novo" e que o religioso é alvo de "injustas acusações". O religioso, que era presidente da Afipe (Associação Filhos do Pai Eterno), responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, em Goiás, é suspeito de desviar cerca de R$ 120 milhões de doações de fiéis.