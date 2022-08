Padrasto suspeito de matar adolescente com 9 facadas em Manaus é preso

Manaus/AM - Carlos Alberto Soares, 36, suspeito de matar a filha adotiva Jennifer Vitória Magno Soares, 15, com 9 facadas em uma casa na Comunidade Santa Inês no dia 1 de agosto, foi preso nesta segunda-feira (29), no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

A adolescente era filha única e ainda pequena foi registrada por Carlos como filha dele. Até o momento, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por vingança contra a mãe de Jennifer.

O homem chegou a enviar mensagens para a mulher a ameaçando, e em uma delas disse que “ela ia se arrepender do que fez”. “O suposto autor confirmou para a mãe da vítima que ela era culpada pela tragédia, porque era um casal recém-separado, tinha em torno de 2 meses que eles se separaram e talvez ele tenha feito isso por vingança”, disse o delegado do 14° DIP, Cristiano Castilho em coletiva no dia em que a jovem foi encontrada morta.

Após ser detido, Carlos foi encaminhado para prestar depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).