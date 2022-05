Padrasto suspeito de espancar e matar menino autista deixa prisão em Manaus

Manaus/AM – Henrique Coelho de Sousa, 23, suspeito de torturar e matar o próprio enteado, um menino autista de 9 anos, deixou a cadeia após cumprir 30 dias de prisão em caráter temporário. A mãe do menino também está em liberdade.

O casal teve a prisão decretada no dia 30 de março, mas a Justiça não se manifestou sobre o pedido da polícia para converter as prisões em temporárias.

Como o prazo expirou, os suspeitos foram liberados no último sábado (30) e devem responder ao processo em liberdade. Durante a prisão, Henrique confessou em depoimento ter agredido o menino com dois socos no estômago porque ele teria sujado o lençol da cama devido a problemas intestinais.

Em um vídeo registrado pela polícia, o homem contou que desferiu os golpes com muita força e com a mão fechada em “um momento de muito estresse”.

"Eu me estressei, não sabia que ia acontecer isso. Ele tava bem, mas não sabia que tinha acontecido isso por dentro dele. No estômago mesmo, mão fechada, foram uns dois.Eu fiquei com raiva, nesse momento eu perdi a cabeça e bati nele, estressado"

Os golpes dilaceraram os órgãos internos da criança que acabou morrendo no Hospital Joãozinho.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o menino era vítima de agressões e maus-tratos por parte do padrasto há pelo menos 1 ano e que a mãe era conivente com a situação. Ela foi presa por ser cúmplice do marido e por tentar acobertar o crime.