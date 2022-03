Padrasto morre de graça em ataque criminoso que mirava enteado em Manaus

Manaus/AM - O ataque criminoso que resultou na morte de Alex Pena Mendes, 31, na manhã desta quarta-feira (16), no bairro da Compensa, tinha como verdadeiro alvo o enteado dele, que não teve o nome revelado.

Conforme a polícia, 5 homens já tinha invadido a casa de Alex, no beco Alexandre Herculano, na noite anterior (15) em busca do rapaz, mas como ele não estava na residência, o grupo acabou atirando na namorada dele.

A moça foi socorrida por Alex e a esposa e levada para o Hospital João Lúcio. Ela precisou ficar internada e a sogra ficou como acompanhante.

Alex voltou para casa e na manhã de hoje se arrumou para levar alguma roupas e itens de higiene para a jovem no hospital. No meio do caminho, ele encontrou uma amigo e os começaram a conversar no meio da rua.

De repente, os mesmos criminosos chegaram ao local atirando e procurando pelo enteado de Alex novamente.

Com medo de ser o próximo a ser baleado, Alex saiu correndo para tentar se esconder em um banheiro, mas não conseguiu entrar e foi atingido ali mesmo pelos suspeitos.

O amigo ainda tentou protegê-lo se jogando na frente dele, mas foi baleado no braço e no testículo e caiu ferido.

Os criminosos fugiram após o crime e logo em seguida, a esposa da vítima chegou ao local com a jovem baleada que tinha acabado de receber alta no hospital.

A mulher foi surpreendida com a notícia da morte do marido e o corpo dele estirado no chão. Vizinhos contaram que Alex não tinha ligação com o mundo do crime e que trabalhava vendendo marmita com a mulher no Centro da cidade.

Eles disseram ainda, que o jovem alvo dos atiradores já sofreu várias outras tentativas de homicídio e que há alguns anos, o irmão dele morreu nas mesmas circunstâncias.