Padrasto é transferido para cadeia de Manaus após estuprar e matar enteada com mais de 20 facadas

“A ordem judicial foi expedida no dia 22 de novembro, pelo juiz Jean Carlos Pimentel do Santos, da Vara Única da Comarca de Eirunepé, e nesta quinta-feira, realizamos a transferência”, informou ele.

O crime aconteceu na casa onde a vítima morava com a sua mãe e o suspeito. Na ocasião, a adolescente morreu após ser atingida com mais de 20 facadas.

Manaus/AM - Antônio Sirlande Coelho da Silva, de 28 anos, foi transferido da carceragem do município de Eirunepé, no interior do Amazonas, para Manaus. Ele estava preso desde o dia 17 de novembro deste ano, pelos crimes de estupro de vulnerável e feminicídio, praticados contra a enteada dele, uma adolescente de 11 anos.

