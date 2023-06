Padrasto é preso por tentar estuprar enteada de 13 anos em troca de smartphone na BR-318

Conforme a autoridade policial, um familiar próximo a ela colheu as informações do abuso durante aquela tarde e denunciou para evitar um possível estupro.

“Tivemos acesso a mensagens de voz enviadas via aplicativo de mensagens instantâneas onde o suspeito tentava manipular a vítima em troca do objeto. Ele era padrasto dela, e relatava que desejava consumar o ato sexual apenas uma vez, e ninguém precisaria saber”, explicou David Jordão.

De acordo com o delegado David Jordão, titular da unidade policial, as diligências iniciaram logo após os investigadores de plantão receberem denúncias que informavam que o autor estava tentando consumar o abuso sexual com a adolescente em troca de um aparelho celular que ele havia comprado.

