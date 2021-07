Padrasto é preso por obrigar enteada de 9 anos a assistir filme de sexo em Manaus

Ainda segundo Joyce, a equipe investigativa da Especializada iniciou as diligências às 6h, desta quinta, no bairro Amazonino Mendes, zona norte de Manaus.

“Na época do último fato, a adolescente contou para a mãe, e de imediato a denúncia foi formalizada. Ele respondeu o processo em liberdade, porém, no dia 8 de julho deste ano, a juíza Articlina Oliveira, da 2ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, expediu o mandado de sentença condenatória pelos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia, já que foi relatado que a menina também era obrigada a assistir a conteúdos pornográficos com o autor”, relata a delegada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.