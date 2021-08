Padrasto é preso por estuprar enteada de 5 anos no Lírio do Vale

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi preso, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada de 5 anos. O crime ocorreu na casa deles, no bairro Lírio do Vale, zona Oeste.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, na última quarta-feira (04), as equipes da Especializada receberam denúncias anônimas que informavam que a vítima estava sendo vítima de abuso sexual pelo padrasto.



“Com base nas informações, iniciamos as diligências e notificamos a mãe da criança, que compareceu à delegacia na quinta-feira (05), juntamente com o Conselho Tutelar. Ambas foram ouvidas, ocasião em que a criança relatou os abusos cometidos pelo homem”, contou a delegada.



A autoridade policial relatou que, após ser ouvida pela psicóloga da Depca, a criança foi encaminhada para a realização do exame de corpo de delito, e o resultado confirmou a violência sexual. Devido à gravidade dos relatos, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome do infrator, e a ordem judicial foi expedida no dia 6 de agosto, pela juíza Sabrina Ferreira, da Central de Plantão Criminal.



O homem foi encaminhado à Depca, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos trâmites cabíveis na Especializada, ele será conduzido à audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT).