Padrasto é morto a tiros por enteado durante briga em Manaus

Segundo a polícia, o enteado, que havia saído do sistema prisional em julho, chegou na casa da vítima, e começou a discutir com João, minutos depois, sacou uma arma e atirou três vezes contra o padrasto, que morreu na hora.

Manaus/AM - João Almeida de Souza, 51, foi assassinado pelo enteado na noite deste sábado (16), na rua Alfazema, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

