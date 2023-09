Padrasto é condenado por estuprar enteada dos 8 aos 13 anos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi condenado a 14 anos, 4 meses, e 24 dias de prisão em regime fechado, após estuprar a própria enteada durante 5 anos. O crime ocorreu no município de Amaturá, no interior do Amazonas.

De acordo com a vítima, os abusos começaram quando ela ainda tinha 8 anos e continuaram até os 13 anos. O caso só foi denunciado porque a menor já não aguentava mais a situação e contou para uma familiar.

“A vítima sofria os abusos sexuais em casa, que seu padrasto, à noite, aproveitava que a vítima estava dormindo e entrava no seu quarto para acariciá-la lascivamente”, diz os autos do processo.

Como o padarsto estava respondendo o processo em liberdade, o juiz Hercílio Tenório de Barros Filho, considerou o risco de fuga e decretou a prisão imediata.

“É notório, na região do Alto Solimões, que tem se tornado muito comum a fuga do distrito da culpa de muitos réus, sobretudo por ser área de fronteira com dois países. Isso sem falar em um outro fato muito comum, que é os réus mudarem de endereço para comunidades de acesso remoto e de difícil localização, o que coloca em xeque a aplicação da lei penal”, afirma.

Apesar da condenação, ainda cabe recurso contra a sentença.