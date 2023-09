Padrasto condenado por estuprar enteada de 12 anos é preso em Manaus

Segundo a delegada, a equipe policial da Depca estava no encalço do autor e, por meio de denúncias anônimas, foi possível chegar ao seu paradeiro e cumprir a ordem judicial em seu nome.

Manaus/AM - Um homem de 43 anos condenado por estuprar a enteada, de 12 anos, foi preso no sábado (23) na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

