Padrasto agride adolescente durante aula online e câmera flagra tudo

Um menino de 13 anos foi agredido pelo padrasto durante aula online. O caso acontece em Erechim, no Rio de Grande do Sul, no último dia 12 de abril e está sendo investigado pela Polícia Civil e o Ministério Público.

Com a câmera ligada foi possível ver o padrasto discutindo com o menino e depois puxando ele da frente do computador. Depois, o garoto retorna e é puxado novamente pelos cabelos.

A escola denunciou o caso ao Conselho Tutelar e avisou a mãe do adolescente, que registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte.