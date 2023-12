Ouro apreendido em carro após perseguição em Manaus está avaliado em quase

Manaus/AM - Uma perseguição envolvendo dois carros, um Gol branco e um Doblò de cor cinza, terminou com um homem baleado e barras de ouro avaliadas em quase R$ 15 milhões apreendidas no sábado (9), na Avenida das Torres, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com a Rocam, um carro Doblò perseguiu e alcançou outro veículo que transportava uma mala contendo uma quantidade significativa de ouro. Houve disparos dirigidos ao carro branco, resultando no ferimento a bala de um dos homens. Durante a busca no veículo Gol, a Rocam descobriu duas malas contendo barras de ouro, enquanto no Dobló os policiais encontraram uma pistola Glock G25 calibre 380mm. Além do ouro e da arma de fogo, a equipe confiscou vários outros itens nos dois carros, incluindo um carregador para a Glock 25G com 14 munições intactas, uma caixa de munição calibre 380mm com 24 munições, um dispositivo para perfurar pneus, uma faca, dois celulares iPhone, um GPS e R$ 6.184,00 em dinheiro.

Ambos os homens receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de serem atingidos durante o ataque. Um dos indivíduos foi hospitalizado para uma intervenção cirúrgica, enquanto o outro recebeu alta após cuidados médicos.

O homem, juntamente com todos os itens apreendidos pela Rocam, foi levado para a sede da Polícia Federal (PF) no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. As barras de ouro foram pesadas pela PF, totalizando 47,2 kg e avaliadas em R$ 14,9 milhões.