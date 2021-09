Ouça os áudios encontrados com olheiro do CV em Manaus: ‘jogo pros pitbull comer'

“Que p**** de polícia é essa que pegou o fit, pô? ”, pergunta um, estranhando o fardamento do policial. Outro completa: “Não é querer ser o cara não mas se um policial desse jeito pega um amigo meu na favela ele ia se atrasar muito, sozinho desse jeito andando no meio da rua? Se eu visse eu ia correr pra cima, dava uma gravatona, tomava a arma. Não levava a arma mas também ajudava o parceiro, mano” . "Invocado é civil isso aí, parece aqueles policial de fora né? A farda é assim mesmo, da polícia militar de fora” , comenta outro.

A Polícia Militar apreendeu o smartphone com o homem suspeito de ser “olheiro” da facção. Ele portava uma arma de fogo com 3 munições, e foi preso após uma denúncia de que teria ligação com os recentes assassinatos na área da Zona Leste de Manaus.

Manaus/AM - Áudios encontrados no celular de Francirley Encarnação Pereira, 25 anos, que foi preso nesta quarta-feira (8) no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, mostram a conversa de supostos membros da facção criminosa Comando Vermelho em um app de troca de mensagens.

