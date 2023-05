Operação Tamoiotata inicia 4ª fase em combate a crimes ambientais no sul do Amazonas

Manaus/AM - Com o objetivo de dar prosseguimento à operação de fiscalização de crimes ambientais e combate a desmatamentos e queimadas na região sul do estado, foi realizada nesta quarta-feira (24), uma reunião de alinhamento para a execução da quarta fase da operação Tamoiotatá 3.

De acordo com o Major Alisson Botelho, chefe do Departamento de Planejamento Integrado da Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), o alinhamento de ações para os bons resultados da operação é fundamental, principalmente quando a ação conta com efetivo de diferentes órgãos.

“Além do briefing que realizamos com os agentes de campo, que vão atuar nos municípios, tivemos um alinhamento proveitoso com os órgãos atuantes na operação e também setores de inteligência que acrescentam as ações em campo”, disse o Major.

Durante as três primeiras fases da operação, em 2023, foram aplicados R$58 milhões em autos de infração ambientais, além de uma quantidade de área de 16.825,561 hectares embargados pela fiscalização.

Além disso, foram apreendidos 11 motosserras, 348,01713 m³ de madeira serrada, 3,75 mdc de carvão vegetal, uma carreta de arrasto, apetrechos de caça e corte de árvores, 01 detector de metais e 30kg sementes.

