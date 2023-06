Operação reforça policiamento durante fim de semana em Manaus

Manaus/AM - A Operação Águia - Tolerância Zero foi deflagrada, nesta quinta-feira (29), com o objetivo de atuar em áreas com maior incidência de crimes e trazer maior sensação de segurança para a população de Manaus, torcedores dos bumbás Garantido e Caprichoso que deixaram suas casas para participar do 56° Festival Folclórico que acontece nesse fim de semana no município de Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), coronel PM Azevedo, a operação que iniciou hoje, prosseguirá até segunda-feira (03), e a tropa vai atuar conforme a análise dos índices criminais dos pontos mais sensíveis da capital e na zona rural.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.