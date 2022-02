Operação prende oito pessoas e apreende armas e drogas em Manaus

Manaus/AM - Durante a operação Cidade Mais Segura na zona Oeste de Manaus, a polícia cumpriu mandados de prisão e também flagrou três pessoas com armas, drogas e dinheiro em uma casa na rua 1 de junho, no bairro Compensa.

De acordo com informações da polícia, ao chegar no local da denúncia uma mulher identificada como Janaína Souza da Silva, 26, foi a primeira a ser abordada. Um homem identificado como Felipe Moura de Souza, 31, correu para os fundos da casa junto com outro suspeito identificado apenas como Jhonatan.

Felipe acabou sendo alcançado pela polícia e confessou que seria o dono das drogas e uma das armas encontradas na residência, Jhonatan conseguiu fugir. Foram apreendidos um revólver Taurus calibre 38 com 5 munições e uma pistola Taurus modelo PT57S de carregador alongado com 5 munições.

Também foram encontradas pela polícia 353 porções de supostamente maconha, 95 envelopes com supostamente maconha, R$ 600,00 em espécie, duas balanças de precisão, uma bandeja com 360g de supostamente cocaína pronta para ser embalada e um celular.

De acordo com informações do titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), coronel Cledemir Silva, além do flagrante também foram cumpridos seis mandados de prisão durante a operação por crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio.