Operação prende grupo criminoso responsável por roubo de veículos em Manaus

A investigação apurou a subtração de veículos de locadoras ou financiados com documentos falsos. Os veículos eram adulterados e comercializados pelos criminosos em Manaus e outras cidades do interior.

De acordo com a polícia, no total, ao longo da operação, foram cumpridos oito mandados de prisão temporária, oito mandados de busca e apreensão e uma prisão em flagrante. Também foram apreendidos quatro veículos, duas armas de calibre 38, 14 aparelhos celulares, vários documentos falsificados e material para a confecção deles, além de aproximadamente R$ 7 mil em espécie.

Manaus/AM - Suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável por roubo de veículos e Manaus e cidades do interior do estado, nove pessoas foram presas nessa quinta-feira (4), durante uma operação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

