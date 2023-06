Operação prende trio que usava perfis fakes para atacar pessoas públicas do Amazonas

“A terceira fase da Operação Fake Over é a continuação das investigações anteriores, e que visam apurar a autoria das pessoas que realizavam, por meio de contas falsas, a publicação de conteúdos injuriosos, caluniosos e notícias falsas contra pessoas públicas no Estado do Amazonas”, disse o delegado.

Manaus/AM - Duas pessoas foram presas em Manaus e outra em Fortaleza (CE) na Operação Fake Over, deflagrada pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). O trio é suspeito de criar perfis falsos para atacar pessoas públicas no Amazonas por meio de redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.