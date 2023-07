Operação prende 18 garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami

A região vive um momento de tensão devido a ação ilegal de garimpeiros. Na última madrugada, na comunidade de Palimiu, cinco garimpeiros tentaram furar o Posto de Bloqueio e Controle Fluvial, do Exército, no rio Uraricoera, que controla a entrada e a saída das embarcações.

De acordo com o Ministério da Defesa, os suspeitos foram retirados do território Yanomami e encaminhados para a superintendência da PF, em Boa Vista, Roraima.

