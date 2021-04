Operação ‘Impacto II’ prende trio por roubos e furtos de veículos em Manaus

Segundo a autoridade policial, os crimes foram praticados em diversas localidades e datas diferentes. As diligências foram realizadas nos bairros São Jorge e Compensa, nas zonas oeste e leste, respectivamente, e também no município de Iranduba. Disque-denúncia – Quem tiver informações sobre roubos e furtos de veículos, pode entrar em contato sem se identificar pelo número (92) 99962-2442, o disque-denúncia da DERFV, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Ainda durante a ação, um indivíduo de 50 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da DERFV, a operação teve como finalidade combater os crimes de roubo e furtos de veículos em Manaus, tirando os indivíduos de circulação, o que ocasionará a redução dos índices desse tipo de crime na cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.