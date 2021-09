Operação em supermercado de Manaus é sobre morte do genro do dono do Hospital Santa Julia

Manaus/AM - A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em uma rede de supermercados na manhã desta terça-feira (21), pela morte do sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, no dia 1º de setembro.

Lucas era genro do dono do Hospital Santa Júlia e foi executado dentro do próprio estabelecimento, uma cafeteria no bairro Praça 14.

A suspeita é que os donos da rede de supermercados tenham envolvimento com o crime. No momento, o gerente do supermercado está na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) prestando depoimento.

Mais detalhes sobre os mandados de busca e apreensão serão repassadas em coletiva de imprensa.

Vídeo mostra assassinato de genro do dono do Hospital Santa Júlia; veja

Morte de genro do dono do Santa Júlia tem mais de uma linha de investigação, diz PC

Familiares e amigos se despedem de empresário; genro do dono do Hospital Santa Júlia

Veja tudo o que se sabe sobre a morte do genro do dono do Hospital Santa Júlia

Câmeras vão ajudar a identificar assassino de genro do dono do Hospital Santa Júlia

Genro de dono do Hospital Santa Júlia é morto com tiros na cabeça; ele era Sargento do Exército

Criminoso se passou por cliente para matar genro de dono do Hospital Santa Júlia

Genro de dono do Santa Júlia abriu Café há 2 meses; nome do local homenageia sogra

Herdeira do Hospital Santa Júlia, mulher de empresário morto em café está grávida de 3 meses

Morto a tiros na Praça 14 era genro de dono do Hospital Santa Júlia