Mega operação prende membros de facções em Manaus e no interior do Amazonas

Manaus/AM - Uma operação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), e a Polícia Civil prendeu 26 pessoas, entre eles membros de facções criminosas, nesta quarta-feira (10), no Amazonas.

Segundo o promotor de Justiça, Igor Staling, a ação é nacional e acontece há três dias. Até o momento mais de 100 mandados de prisão estão sendo cumpridos com foco em crimes como homicídios, tráfico de drogas, roubos e principalmente em facções.

No Amazonas as prisões ocorreram tanto em Manaus como em comunidades no interior: “Tem prisões em todas as zonas da cidade, até mesmo em comunidades ribeirinhas. Teve prisões na zona leste, principalmente, que é onde teve o maior número de prisões, na zona norte, sul, oeste, centro-oeste e centro-sul”, diz Alessandro.

A maioria dos presos já estavam na condição de foragidos. A operação continua e novas prisões devem ser anunciadas em breve.