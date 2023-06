Operação destrói dez garimpos ilegais e aplica multa de R$ 4 milhões no Amazonas

De acordo com a Polícia Federal, foram destruídos 10 garimpos ilegais, tanto em terra como em rio. Durante a operação, por não ter possibilidade de remoção do local, foram feitas as seguintes desintrusões/apreensões: 13 escavadeiras hidráulicas, um trator esteira, seis motocicletas, três quadricíclos, 61 barracos, 16 motores geradores, 20 motores bombas, sete dragas, além de nove armas de fogo e demais aparatos utilizados no garimpo ilegal como embarcações e mercúrio.

