Operação de combate à violência contra idosos prende 14 pessoas em Manaus

No ano 2020, a Operação Vetus I foi iniciada em 1º de outubro de 2020 e finalizada em 4 de dezembro do mesmo ano, quando foram realizadas 570 diligências investigativas domiciliares, instaurados 129 Inquéritos Policiais (IPs), 45 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), 29 medidas protetivas e seis prisões na capital e no interior do Amazonas.

