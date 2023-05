Operação da PF evita liberdade de 120 presidiários no Amazonas

Manaus/AM - A Polícia Federal no Amazonas deflagrou nesta quarta-feira (24) operação conjunta para cumprimento de 137 mandados de prisão contra 120 presidiários com decisões judiciais pendentes no estado. A operação Urano foi realizada em parceria com a Polícia Civil (PCAM) e com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Os mandados de prisão pendentes foram cumpridos, em maioria, no Amazonas e em outros estados.

A operação teve como objetivo evitar a liberdade de presidiários que ainda estão com mandados de prisão em aberto por outros crimes no Amazonas. Uma ação de prevenção para manter segregadas pessoas condenadas por crimes diferentes da pena que estão cumprindo atualmente.

De acordo com o delegado Fernando Bezerra, o trabalho de inteligência conjunto conseguiu identificar os mandados em aberto de detentos que já estavam próximos de ganhar a liberdade, com alguns tendo vários pedidos de prisão não cumpridos.

“São detentos com um catálogo variado de delitos, de crimes hediondos a comum, como tráfico de drogas, homicídio e roubo. Temos uma quantidade elevada de indivíduos com vários mandados de prisão em aberto. Temos um caso específico de um indivíduo com seis mandados, outro com três mandados, com cinco, sendo indivíduos que de fato merecem ficar segregados (presos)”, explicou o delegado de Polícia Civil, Fernando Bezerra.