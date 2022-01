Operação cumpre 11 mandados de prisão no interior do Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 100 agentes Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) estão em Iranduba desde as primeiras horas desta sexta-feira (14) para cumprir 11 mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio. A ação conta com policiais civis, militares e agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, além do apoio de 40 viaturas e um helicóptero. A operação ainda está em andamento, e a SSP-AM ainda repassará o balanço dos trabalhos.

