'Operação Cuchillo' prende facção venezuelana que esquartejava brasileiros

Membros de uma facção criminosa venezuelana apontada como autora de ao menos cinco homicídios em Roraima, foram presos durante na “Operação Cuchillo” da Polícia Civil na noite desse sábado (30).

Eles também são suspeitos de coordenar redes de tráfico de drogas e de exploração sexual de mulheres.

Na operação da PC de Roraima, que começou ainda na sexta-feira (29), 12 pessoas foram presas e 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os detidos estava um brasileiro e a mulher de um venezuelano.

A ação contou com a participação do Canil da Polícia Militar e do Exército Brasileiro. De acordo com as investigações, a facção estrangeira está agindo no estado desde o início do ano e já assassinou mais de cinco pessoas.

Três vítimas foram esquartejadas. Com os presos, os agentes recuperaram armas, munições e dinheiro.