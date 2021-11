Operação Batismo apreende adolescente que matou colega com facada no Amazonas

Manaus/AM - Dois adolescente de 16 e 17 anos foram apreendidos e transferidos para Manaus durante a Operação Bastismo, realizada no último fim de semana em Eirunepé.

Os menores estão envolvidos em dois homicídios distintos, além de responderem por outras tentativas de homicídios e vários assaltos no município.



De acordo com o investigador Gonzaga Rezende, apesar de jovens, as fichas de ambos são bem longas.



“O infrator de 17 anos cometeu seu ato infracional em janeiro de 2021, contra um adolescente de 16 anos, durante uma briga. Na ocasião, ele desferiu uma facada no pescoço da vítima, e a motivação seria uma rivalidade entre os dois. Já o jovem de 16 anos cometeu o ato infracional em junho de 2019, contra um indígena. Os dois têm mais de 12 tentativas de homicídios e roubos no município”, explicou o investigador.



Ainda conforme autoridade policial, a transferência de ambos para a capital foi realizada por ordem do juiz Jean Pimentel, da Comarca de Eirunepé.

Os adolescentes foram apreendidos em suas respectivas residências e irão cumprir medidas socioeducativas no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, zona centro-oeste de Manaus.