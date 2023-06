Operação Areia Movediça prende PMs suspeitos de roubar carga de areia em Manaus

Ao contrário, as vítimas foram levadas até o outro lado da Ponte Rio Negro e abandonadas no local. A carga nunca desapareceu e os investigadores acreditam que ela foi roubada por conter algum tipo de material ilícito (drogas ou minério ilegal) misturado entre a areia.

Segundo a Polícia Civil, no dia da ação, o sargento, o cabo e um terceiro homem, ainda não identificado, interceptaram o caminhão, no entorno da Bola da Suframa, na zona sul, renderam o motorista e o ajudante e os colocaram dentro de um carro modelo Prisma, que já tinha sido usado em vários outros roubos em Manaus.

