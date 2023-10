Operação Águia: Policiamento será reforçado em áreas vermelhas de Manaus

Segundo o comandante da operação, o major Nascimento da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), as ações consistem em realizar patrulhamentos ostensivos, saturando as áreas vermelhas, com presença em alguns pontos de visibilidade para reforçar a segurança para a população amazonense.

Manaus/AM - A Operação Águia - Ação Demolidor foi deflagrada, nesta sexta-feira (20), no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus, para reforçar a segurança em áreas vermelhas em Manaus. Ao todo, o efetivo da operação é de 55 policiais militares com o emprego de 14 viaturas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.